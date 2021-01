Ascoli Piceno istituisce lo Psicologo Online

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua drammaticità. Il timore del contagio, le misure d’isolamento, tanto indispensabili sul piano sanitario, quanto difficili su quello umano, la solitudine, i lutti, le incertezze economiche: tutti elementi che possono far nascere attacchi di ansia, stress, paure, disagio. In quest’ottica l’Ambito Territoriale Sociale XXII, grazie all’associazione Formamentis ed alla Bottega del Terzo Settore offre un servizio di ascolto psicologico on line per problematiche personali e familiari in tempo di Covid 19.

L’utenza potrà chiamare il numero unico sotto riportato e ricevere un ascolto psicologico professionale adatto alle proprie esigenze. Le persone che chiameranno al numero unico 3517571813 saranno, a seconda dell’orario e del giorno, reindirizzate al numero delle professioniste presenti in quel momento. Naturalmente le informazioni fornite, saranno trattate sotto stretto segreto professionale, e gli operatori seguiranno linee guida comuni per rendere il servizio, non solo utile, ma gradevole e prontamente accessibile e rispondente alle richieste. Questo intervento cerca di essere una prima strutturata ed importante messa in atto per fronteggiare la terribile sfida del Coronavirus. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure.

Fonte: comune di Ascoli Piceno