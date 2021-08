Asili nido, 453 progetti ammessi all’Avviso da 700 mln

Si è chiuso con l’ammissione di 453 progetti l’Avviso pubblico da 700 milioni di euro da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione, la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

“Si tratta di una prima tranche dell’investimento di 2 miliardi e mezzo che abbiamo voluto inserire nella Legge di bilancio 2020 e che rientra nella programmazione del Family Act – spiega la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti -Queste risorse sosterranno in particolare le aree svantaggiate dei nostri territori con l’obiettivo di colmare i divari esistenti”. L’avviso pubblico, emanato congiuntamente dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Interno in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento per le politiche della famiglia, permette di accedere ai primi € 700 milioni del Fondo asili nido e scuole dell’infanzia.

“Lo scorso 7 luglio ho firmato il decreto d’istituzione della cabina di regia, coordinata dal Dipartimento per le politiche della famiglia, che avrà il compito di monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione presentati dai Comuni. È un risultato significativo che ci consente d’iniziare a investire in maniera strutturale in servizi educativi e nell’infanzia e i progetti selezionati fanno parte integrante del Piano di ripresa e resilienza italiano, un primo passo verso l’attuazione dell’iniziativa europea Next Generation EU – spiega Elena Bonetti – Dopo l’assegno, diamo concretezza al secondo capitolo Family Act: sostenere l’educazione e le spese educative delle famiglie, dando pari opportunità a tutte le bambine e a tutti i bambini del nostro Paese, dai primi anni di vita”.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia