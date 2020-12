Assegnato il “Premio dei premi” per la PA

La premiazione avvenuta in videoconferenza presso il Quirinale, ha visto la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la partecipazione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais. I riconoscimenti sono stati conferiti ad aziende, professioni del design e pubbliche amministrazioni individuati tra i vincitori dei premi per l’innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali associazioni imprenditoriali e professionali.

Nel corso del suo intervento il Ministro Dadone ha sottolineato: “Creatività è la parola su cui verte questo evento e a mio avviso questa parola è il collante di tutti i processi di cambiamento che stiamo mettendo in atto: dall’innovazione tecnologica al cambiamento culturale necessario perché questa sia concretamente utile all’Italia. La creatività – ha proseguito – porta innovazione e l’innovazione ci spinge alla formazione continua, alla reingegnerizzazione dei processi mentali e di lavoro”.

Durante la cerimonia, gli enti premiati per il settore pubblico sono stati:

*Ministero dell’Istruzione, vincitore del Premio Agenda digitale per la categoria nazionale, con il progetto “La rendicontazione sociale: per una scuola trasparente e responsabile dei propri risultati” che prevede che tutte le istituzioni scolastiche sviluppino un’attività di analisi e di valutazione interna attraverso una piattaforma specifica e strettamente connessa con quella operativa unitaria per redigere il Rapporto di autovalutazione (RAV). L’obiettivo è migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, valutando l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione e aumentando la trasparenza verso i diversi stakeholder;

*Regione Emilia Romagna, vincitrice del Premio Agenda digitale per la categoria regionale, con il progetto “adlER – agenda digitale locale dell’Emilia-Romagna” che è uno strumento politico-programmatico con l’obiettivo di rendere il territorio “100% digitale”, ovvero creare una comunità digitale in cui le persone possano accedere in modo omogeneo alle tecnologie, riducendo gli isolamenti e garantendo a tutti un ecosistema digitale adeguato. adlER viene proposto a tutti i Comuni e alle Unioni di Comuni della Regione, per supportarli nell’adozione e nell’implementazione di un’Agenda Digitale Locale;

*Comune di Firenze, vincitore del Premio Agenda digitale per la categoria enti locali, con il progetto “Firenze Green Smart City” comprende un insieme di iniziative per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul verde pubblico, la gestione trasparente e la valorizzazione del patrimonio arboreo del Comune toscano: dal nuovo sistema di irrigazione smart dei giardini, che consente di risparmiare il 30% dell’acqua impiegata per innaffiare le aree verdi della città, alla mappa interattiva del verde pubblico fino alle iniziative legate alla donazione degli alberi, che utilizzano le piattaforme Spid e PagoPA. Il progetto è stato realizzato grazie a fondi europei, fondi strutturali, risorse umane interne al Comune, tecnologie per l’Internet of Things e la partecipazione dei cittadini.

Attestati e video di tutti i premiati sul sito Cotec, insieme ad altri contributi relativi all’innovazione nei diversi settori interessati dal premio. Per il settore pubblico, interventi dei professori Denita Cepiku (Università di Tor Vergata) e Luca Gastaldi (POLIMI).

Fonte: Miur