Assegno unico e universale, parte l’erogazione

“È un giorno importante – ha dichiarato la Ministra Bonetti – che segna concretamente il primo passo di una nuova strada nelle politiche familiari e di sostegno alla genitorialità. L’assegno è una misura universale e strutturale a cui hanno diritto tutte le famiglie italiane. Abbiamo preso e mantenuto un impegno che rappresenta un investimento nelle nuove generazioni e per il nostro futuro”. I pagamenti inizieranno da oggi per tutti coloro che hanno già richiesto la nuova misura a partire da gennaio, ma c’è ancora tempo fino al 30 giugno per presentare la domanda e ricevere gli arretrati.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia