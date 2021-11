Assemblea Anci: Convegno Anci digitale: “Il contributo dell’intelligenza artificiale e dei big data alla stesura dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS”

È alle porte un delicato, ma possibile e realizzabile, equilibrio tra innovazione e tradizione. Con forme di intelligenza artificiale già entrate nella vita quotidiana delle metropoli e altre che si profilano all’orizzonte. Soprattutto nel settore dei trasporti, dalle auto a guida autonoma fino ai droni utilizzati in modi diversi e sempre più “creativi”. In che modo tutto ciò cambierà le nostre città e le vite degli abitanti?

Il tema oggi è quello della sostenibilità urbana: ogni cittadino abita un luogo (la residenza) e opera in un altro luogo (il lavoro, la scuola) e durante la giornata usufruisce per un tempo determinato di svariati altri luoghi per soddisfare determinati bisogni (servizi).

Le città hanno ormai avviato l’iter di elaborazione del PUMS, il documento strategico il cui scopo è orientare le politiche di mobilità metropolitane per i prossimi 10 anni e accedere ai finanziamenti nazionali così come previsto dal Decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sul tema dei PUMS e dell’AI, Anci Digitale intende coinvolgere e far collaborare attivamente tutti i portatori di interesse con proposte, suggerimenti e idee.

Convegno

Il contributo dell’intelligenza artificiale e dei big data alla stesura dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS

11 Novembre 9.30 – 11.00

Sala: Falstaff

INTERVENGONO

Franco MINUCCI Amministrazione Unico Anci Digitale S.p.A.

Angelo STICCHI DAMIANI Presidente ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Paolo TRUZZU Sindaco di CAGLIARI e Delegato ANCI Trasporto Pubblico Urbano e Traffico Locale

Valentino SERINO Direttore AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, Comune di MILANO

Alessandro BALBONI Assessore all’Ambiente, Comune di FERRARA

Andrea ORLANDI Sindaco di RHO