Assemblea Anci: Convegno Anci digitale : “La nuova sfida della P.A. digitale: le procedure dei concorsi e dei contratti pubblici alla luce dei decreti Brunetta”

La digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ha un ruolo centrale nella Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La nuova sfida del PNRR punta alla realizzazione di una società digitale, in cui cittadini e imprese utilizzano servizi digitali efficienti della Pubblica Amministrazione in modo semplice e sistematico.

Questo obiettivo si basa sulla realizzazione di migliori infrastrutture digitali, sulla valorizzazione dei dati, sulla creazione di competenze digitali, sulla radicale digitalizzazione del settore pubblico, che darà impulso anche alla trasformazione digitale del settore privato.

Le riforme “Brunetta” sulla digitalizzazione della PA, sono un passo importante, da un lato, per rinnovare e ridare al mondo dei concorsi pubblici una disciplina organica e funzionalmente adatta al periodo vigente, dall’altro, per uniformare le procedure telematiche digitalizzando i processi di approvvigionamento.

La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione è un processo in atto che, una volta completato, porterà non pochi vantaggi: meno costi, maggiore efficienza, erogazione di un servizio migliore. Una trasformazione che riguarda anche, e in maniera significativa, le gare di assegnazione dei lavori, beni e servizi pubblici.

Convegno

La nuova sfida della P.A. digitale: le procedure dei concorsi e dei contratti pubblici alla luce dei decreti Brunetta

11 Novembre 11.30 – 12.30

Sala: Falstaff

PROGRAMMA

Introduzione e saluti

Franco MINUCCI Amministrazione Unico Anci Digitale S.p.A.

Stefania DOTA Vice Segretario Generale ANCI

Concorsi Digitali

Relatore da definire Dirigente FORMEZ

Laura MANCINI Segretario Comunale, Comune di RIETI

Contratti Pubblici

Emanuela MARIOTTI Direzione Tecnologia e Sicurezza, Ufficio Trasformazione Digitale, AgID Agenzia per l’Italia Digitale

Stefano FULIGNI Ufficio Progettazione e Sviluppo Servizi Telematici, ANAC

Angelo P. Paolo NARDOZZA Esperto e-Procurement, Anci Digitale S.p.A.