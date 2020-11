Assemblea Anci, Gualtieri: “Il Governo crede in un rapporto forte con i Comuni”

“Il Governo crede in un rapporto forte con gli enti locali – esordisce con queste parole inequivocabili Roberto Gualtieri, Ministro delle finanze, il proprio intervento all’interno dell’Assemblea nazionale Anci, poi aggiunge – L’attenzione nei confronti degli enti territoriali è dimostrata da diverse misure adottate dall’Esecutivo, dal rafforzamento dell’indennità per i Sindaci dei piccoli Comuni alla massiccia erogazione di risorse. Ricordo che abbiamo stanziato finora 8 miliardi, in una prima fase, e complessivamente 34 miliardi di aiuti ai Comuni. Ora ci proponiamo due assi strategici d’azione:

– stanziati 1,9 miliardi complessivi nella legge di bilancio, di cui 750 milioni d’investimenti;

– l’utilizzo di parte dei denari del Recovery Fund”.

A questo proposito, Gualtieri ha apprezzato particolarmente le proposte avanzate dall’Anci in questa materia, ribandendo che i Comuni saranno protagonisti nella progettazione degli interventi da realizzare e nell’impiego delle risorse provenienti da Bruxelles, con particolare riguardo ai settori di loro competenza come la mobilità sostenibile, il ciclo dei rifiuti e il welfare locale. L’importante è che sappiano sviluppare effettivamente questa capacità di progettazione. L’Europa ci è vicina – ha concluso – lo dimostrano le politiche anticicliche finalmente sposate. Non dobbiamo deluderla sprecando questa opportunità straordinaria, soprattutto nel nostro interesse”.