Associazioni sportive dilettantistiche: contributo a fondo perduto per canoni di locazione

Per fornire un sostegno alle ASD/SSD finalizzato a fronteggiare la crisi economica determinatasi con l’adozione delle nuove misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, era stato aperto il Bando del 9 novembre 2020 destinato alle ASD/SSD titolari di canoni di locazione, che non avevano beneficiato del contributo a fondo perduto della precedente sessione “canoni di locazione” di giugno 2020.

Si informa che sulle istanze pervenute è stato effettuato un riscontro con l’Agenzia delle Entrate, pertanto il contributo riconosciuto alle ASD/SSD individuate quali beneficiarie è basato sul valore del canone annuo registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’importo erogato a ciascuna ASD/SSD è pari al valore di una mensilità del canone annuo moltiplicato “x4” e integrato da un ulteriore contributo aggiuntivo di carattere straordinario pari ad € 2.500,00, al fine di fornire un sostegno per le spese di affitti e utenze per tutto questo ulteriore periodo di chiusura, oltre alle spese sanitarie effettuate prima della chiusura.

Infine, si segnala che in considerazione delle domande pervenute e per assicurare un supporto concreto al numero più ampio possibile di ASD/SSD sul territorio nazionale, è stata fissata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 5.500,00 e € 52.500,00.

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria fondoperduto@sportgov.it

Elenco delle ASD/SSD ammesse al beneficio

Elenco delle ASD/SSD escluse dal beneficio