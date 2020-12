Asti, “Tutti insieme nonostante tutto, un giorno tutto l’anno”

Nella complessità e nei limiti della situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, gli Assessorati alle Politiche Sociali e all’Istruzione hanno accolto le proposte ed il desiderio, delle realtà che operano sul territorio di offrire alla comunità locale un’occasione di riflessione sulla tematica dell’inclusione sociale per e con le persone con disabilità, dalla prima infanzia fino alla terza età.

Grazie alla collaborazione e all’apporto di tante Associazioni è stato realizzato un video, “TUTTI INSIEME NONOSTANTE TUTTO…UN GIORNO TUTTO L’ANNO” che in pochi minuti vuole raccontare, la presenza ed il lavoro costante sul territorio di associazioni, enti, agenzie di formazione professionale che ogni giorno collaborano alla costruzione di una cultura fatta di inclusione, partecipazione, promozione dei diritti di tutti, abbattendo barriere architettoniche e culturali che ne impediscono la piena realizzazione. La strada è lunga, molte le difficoltà, ma l’essere uniti nello stesso intento rende il percorso più praticabile e, giorno dopo giorno, sempre più “possibile”. Questo il messaggio da lanciare alla cittadinanza con un occhio di riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine grado a cui il video verrà proposto in presenza o a distanza. Le scuole coinvolte potranno inviare una restituzione di quanto fatto con i loro insegnanti, proponendo all’Amministrazione le loro idee su cosa si può fare come società affinché l’inclusione e il pieno godimento di diritti siano una realtà sempre più concreta.

Il Sindaco Maurizio Rasero insieme agli Assessori Mariangela Cotto e Elisa Pietragalla, nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa, invitano a prendere visione del video “TUTTI INSIEME NONOSTANTE TUTTO…UN GIORNO TUTTO L’ANNO” visibile sui canali istituzionali del Comune di Asti e a renderlo virale, contaminando la collettività con la speranza di innescare circoli virtuosi di cittadinanza attiva, anche in momenti di distanziamento sociale come quello che stiamo vivendo ora. Perchè il 3 dicembre sia davvero “un giorno tutto l’anno”

Fonte: comune di Asti