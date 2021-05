Atleti disabili, c’è l’elenco dei beneficiari degli ausili sportivi

Il Dipartimento per lo sport pubblica il verbale n. 1 del 3 marzo 2021, relativo alla riunione della Commissione di merito, di cui all’art. 8 dell’avviso 2021, e il decreto di approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari delle risorse destinate all’acquisto di ausili sportivi per l’avviamento alla pratica sportiva dei disabili registrato presso la Corte dei Conti in data 11 maggio 2021, da dove risulta che il numero totale dei beneficiari ammonta a 161.

Il provvedimento di ammissione della domanda, contenente l’impegno all’erogazione del finanziamento pari al prezzo indicato all’interno del preventivo rilasciato dall’operatore economico individuato, sarà comunicato dal Dipartimento a ciascuna associazione/società sportiva richiedente e beneficiaria.

La procedura proseguirà secondo le modalità descritte dai punti 6.3 e seguenti del Regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento nella pagina dedicata al Fondo unico movimento sportivo – Avviamento della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport, nella sezione Documentazione.

Ai soggetti richiedenti non beneficiari sarà inoltrata una comunicazione di non ammissione, considerando che le richieste dei contributi hanno coperto il Fondo messo a disposizione, il Dipartimento ha escluso le seguenti domande pervenute in ultimo in ordine cronologico che saranno soddisfatte con le risorse finanziarie rese disponibili con il prossimo avviso, senza necessità di presentare una nuova domanda: