Attività didattica in presenza: misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi

Il Ministero dell’istruzione e il Ministero della salute hanno pubblicato una nota in cui si chiariscono le disposizioni in materia di didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nella nota, si ricorda come che le scuole siano tenute a prevedere specifiche condizioni per gli alunni con

disabilità e con bisogni educativi speciali (BES), anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della

didattica digitale integrata.

Ulteriori informazioni sono contenute nella nota allegata.