Giovedì 1° luglio presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti si è svolta l’audizione di Paolo de Rosa, Chief technology officer (CTO) del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’ordine del giorno il disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.

Fonte: Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale