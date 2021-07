Autonomie locali, insediato il Tavolo tecnico politico della Conferenza Stato-città

Riunione di insediamento oggi in videoconferenza per il Tavolo tecnico-politico, costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, chiesto dalla Associazione Nazionale Comuni d’Italia (Anci) e dall’Unione Province d’Italia (Upi) per l’approfondimento di diverse tematiche.

Tra queste:

Ipotesi di riforma della disciplina del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Ipotesi di adozione di una norma generale e straordinaria di partecipazione al finanziamento delle passività complessive residue senza limiti di popolazione e riguardante tutti gli enti in piano di riequilibrio;

Ipotesi di riforma della disciplina delle crisi finanziarie;

Ipotesi di revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo e per spese correnti vincolate.

I lavori sono stati aperti dal presidente del Tavolo, il sottosegretario Ivan Scalfarotto mentre il capo dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Claudio Sgaraglia, ha illustrato le questioni oggetto dei lavori.

Sono, poi, intervenuti il Ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, il delegato Anci Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, il segretario genarale Anci Veronica Nicotra, il direttore generale Upi, Piero Antonelli ed il responsabile finanza Upi Pierluigi Peracchini, presidente della Provincia di La Spezia.

Al termine, il sottosegretario Scalfarotto ha evidenziato la necessità che il Tavolo sia immediatamente operativo e propositivo, al fine di individuare quanto prima soluzioni condivise alle problematiche prospettate, che sono di particolare rilevanza per il buon funzionamento delle autonomie locali.

Fonte: Viminale