Avviso per manifestazione d’interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti

Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 33127021 del 19 aprile 2021 sono stati approvati gli elenchi delle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni – in forma singola o in forma aggregata – nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 20 luglio 2020 (non inserite per mero errore materiale nel verbale n. 1) e le domande relative al secondo bimestre 21 luglio – 20 settembre 2020 che sono state ammesse alla fase di progettazione partecipata del Piano di intervento (FASE 2) e di quelle respinte.

I soggetti proponenti, le cui manifestazioni di interesse non sono state ammesse, possono presentare una nuova domanda fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre il 30 settembre 2022.

Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica