Bagheria digitale, Pago PA e Sportello tributi con SPID e app IO

L’Amministrazione comunale bagherese, a seguito dell’arrivo del nuovo responsabile informatico dell’Ente, Claudio Cannia, ha colto l’occasione per mettere in atto una serie di azioni per procedere all’adeguamento dell’Ente alle norme indicate da Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale).

Uno svecchiamento della infrastruttura informatica e un’apertura verso i sistemi online per agevolare il cittadino ed aumentare efficienza e produttività, l’emergenza pandemica ha poi contribuito a velocizzare il processo di migrazione, insieme all’Agenzia per l’Italia Digitale e dal 1° è entrato in vigore il sistema di identità unica. Per accedere ai servizi online della PA del Comune serviranno solo SPID (sistema pubblico di identità digitale), la CIE (carta d’identità elettronica, ndr) oppure la CNS (carta nazionale servizi o la tessera sanitaria).

In sostanza significa che non serviranno più pin e password, che spesso si dimenticano, ma un’unica chiave di accesso valida per tutti i servizi online comunali e nazionali. La svolta tecnologica del 1 ottobre è stata disposta dal DL “semplificazione e innovazione digitale” convertito nella L. n. 120/2020. Ma quali sono i servizi on line del Comune di Bagheria ai quali si può accedere anche dall’App IO e cosa è lo SPID? Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, bisogna essere maggiorenni e se residenti in Italia, possedere: un indirizzo e-mail; il numero di telefono del cellulare, un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente).

I servizi on line attivi per il Comune di Bagheria con accesso con SPID sono: il SUAP ed il SUE. (gli sportelli per le attività produttive e l’edilizia), il nuovissimo sportello dei tributi attraverso il quale si può visualizzare la posizione contributiva TASI-TARI-IMU e a breve sarà possibile accedere con CIE (carta d’identità elettronica), ed effettuare i pagamenti mediante PagoPA per tutti i nuovi avvisi di pagamento, prenotare gli appuntamenti nell’agenda online del portale, ricevere le notifiche sull’App IO per le prenotazioni e gli avvisi di pagamento. Per quanto riguarda PagoPA, si potranno pagare velocemente le contravvenzioni, attraverso il sistema di inserimento che consente di visualizzare per un certo periodo le pratiche associate all’utente loggato, visualizzandolo sia cliccando su “DA PAGARE ” che visualizza le pratiche che risultano ancora da pagare, sia cliccando su “STORICO PRATICHE” che raggruppa le pratiche gestite con PagoPA e riportandone lo stato.

Dall’elenco delle pratiche è possibile proseguire con pagamento attraverso il bottone Paga, oppure procedere con la ristampa della ricevuta o accedere alla maschera di filtro per effettuare delle ricerche mirate. Il Comune è presente anche sull’App Io, maggiori informazioni si possono reperire qui: https://io.italia.it/ attraverso la quale si possono pagare i diritti di segreteria per il rilascio delle carte di identità elettronica (pagabili anche a sportello con bancomat o postamat), i diritti di segreteria per corrispondenza “servizio anagrafe”, le violazioni del codice della strada, e ancora i diritti di segreteria per il rilascio delle carte di identità cartacee e dei certificati anagrafici. e anche i diritti per l’utilizzo delle ville comunali ed a breve l’iscrizione agli asili nido comunali ed i biglietti per l’accesso al museo Guttuso. «Sono soddisfatto della svolta digitale in atto presso il nostro Comune, sottolinea il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, stiamo raggiungendo risultati ragguardevoli; abbiamo ancora diverse cose da fare come il potenziamento della connettività e l’efficienza della procedura automatizzata degli uffici». Intanto il responsabile informatico dell’ente ha anche redatto il piano triennale dell’informatica dove è indicato che si porteranno on line i servizi demografici entro la metà dell’anno prossimo.