Bando Brevetti+, dal 28 settembre le domande

A partire dalle ore 12 del 28 settembre le piccole e medie imprese potranno presentare domanda per richiedere gli incentivi previsti dal bando Brevetti+. La misura sostiene, con risorse pari a 23 milioni di euro, l’acquisto di servizi specialistici relativi a:

-industrializzazione e ingegnerizzazione

-organizzazione e sviluppo

-trasferimento tecnologico.

È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di 140 mila euro. I prossimi 12 e 19 ottobre apriranno invece i termini per la presentazione delle domande per richiedere rispettivamente gli incentivi previsti dalle misure Disegni+ e Marchi+.

Fonte: Mise