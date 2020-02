Bando Sport e periferie 2018. Pubblicata la graduatoria definitiva

È stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando Sport e Periferie del 15 novembre 2018 approvata in Conferenza Unificata il 18 dicembre 2019 e con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 19 dicembre 2019. La nuova graduatoria annulla e sostituisce quella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2019.

Al riguardo, si precisa che la graduatoria include, così come previsto dal paragrafo 11 del bando, gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato.

Si invitano tutti i soggetti assegnatari del finanziamento a consultare nei prossimi giorni il sito web dell’Ufficio per lo sport www.sport.governo.it, per aggiornamenti ed ulteriori comunicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento.

L’ Anci sta sollecitando la sottoscrizione della Convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento.

Fonte: Ufficio per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri