Barberino Tavarnelle avvia un percorso di alfabetizzazione digitale

Il Comune di Barberino Tavarnelle ha avviato un progetto di alfabetizzazione digitale per sostenere e supportare i cittadini resistenti alla tecnologia. Si tratta in realtà della seconda e dizione di un percorso formativo dedicato all’educazione digitale tenuto presso le biblioteche civiche di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa incentrato sulle competenze digitali di base e che aveva riscontrato un discreto successo in termini di affluenza.

Il percorso vuole formare le persone con scarse capacità a livello informatico per aiutarle a diventare autonome nell’uso del web effettuando operazioni routinarie che contemplino anche il pagamento online, consultare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o installare le varie app di utilità tra cui l’app Io, Toscana Salute o Junker.