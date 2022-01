Bari apre un job center per promuovere le competenze digitali dei cittadini

Grazie a Porta Futuro Bari, un job centre di nuova generazione finanziato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia, si è sviluppata una collaborazione con Almaviva, Fondazione Mondo Digitale e Baker Hughes.

Una collaborazione che vuole rendere strutturale il percorso di formazione, iniziato a fine ottobre, con Microsoft Italia nel perimetro dell’iniziativa Ambizione Italia destinata a migliorare le competenze digitali di coloro che vogliono aggiornare le loro conoscenze, riqualificarsi a livello professionale o colmare lacune in ambito tecnologico e digitale. Nel corso dell’incontro con la stampa, cui hanno partecipato il Vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio e il Responsabile di Porta Futuro Franco Lacarra, oltre agli altri partner, è stato illustrato l’intero percorso formativo e i premi previsti per i migliori corsisti.

Il programma, accessibile gratuitamente online, riguarda il marketing digitale, l’alfabetizzazione digitale e la comunicazione multimediale con corsi di livello intermedio per il Digital marketing, corsi di livello base per l’Alfabetizzazione digitale e corsi di livello intermedio per la Comunicazione multimediale.