Bari, controlli covid più stretti con il “contact tracing”

Controlli più stretti per i positivi al virus, attenzione alta a forme di bullismo tra i ragazzi e progetti per l’iniziativa Scuole sicure. Sono questi, in sintesi, i temi affrontati oggi a Bari dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo.

Per quanto riguarda le misure di contrasto alla diffusione epidemiologica da virus covid – 19, anche con riferimento alla convenzione sottoscritta tra il ministero dell’Interno e la Regione Puglia che prevede il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine nell’attività di “contact tracing” dei residenti in isolamento o in quarantena fiduciaria, il Comitato ha deciso di implementare i controlli attraverso la pianificazione di servizi mirati nei confronti di obiettivi che presentano maggiori criticità, da individuare d’intesa con l’Autorità Sanitaria Locale.

Quanto, invece, alla problematica relativa alle baby gang a seguito di un episodio occorso nel comune di Gravina in Puglia, la questione è stata analizzata alla presenza del sindaco della città, sono stati intensificati servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia, con l’ausilio della Polizia Locale, invitando il sindaco a sensibilizzare i cittadini alla denuncia.

Il Comitato, infine, alla presenza del sindaco di Gioia del Colle, ha approvato il progetto Scuole Sicure” 2020/2021 sull’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Fonte: Ministero dell’Interno