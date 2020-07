Bari rafforza la sicurezza stradale per l’estate

A Bari il comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo, ha affrontato il tema del potenziamento dei servizi per la sicurezza stradale, in considerazione dell’incremento dei flussi di traffico legati alla stagione estiva. I controlli saranno particolarmente focalizzati lungo gli assi viari che portano alle località balneari e di villeggiatura, soprattutto nei fine settimana e verso i luoghi di ritrovo nelle fasce orarie serali e notturne. Stringente sarà la verifica del rispetto dei limiti di velocità e il contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcool e droga.

La polizia Metropolitana e la polizia locale è stata sensibilizzata a dare il massimo supporto sulle strade provinciali ed extraurbane interessate dal notevole aumento del transito di veicoli e dalla scelta generale di orientare le preferenze verso le località turistiche di prossimità connessa alla emergenza epidemiologica in atto. Anche l’ANAS si è impegnata a migliorare la fruibilità della rete stradale di proprietà rimuovendo gli ostacoli che possano incidere sulla fluidità della circolazione apponendo anche un’adeguata cartellonistica di segnalazione d’intesa con la Polizia stradale. Tutte le componenti impegnate a tutela della circolazione stradale hanno garantito il massimo livello di sicurezza e di mobilità alle persone sulle strade.

Nella riunione è stata analizzata anche la situazione della sicurezza nel comune di Noci con la partecipazione del Sindaco, disponendo un’intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio comunale con l’ausilio della polizia locale per la quale lo stesso Sindaco si è impegnato a prolungare l’orario di servizio nelle fasce orarie serali dei mesi estivi, in cui si registra un aumento di presenze stanziali nelle zone residenziali della città.