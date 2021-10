BAT sceglie Trieste per l’innovazione e la sostenibilità

A Better Tomorrow Innovation Hub, questo il nome della struttura che verrà sviluppata a partire dalle prossime settimane, dal British American Tobacco e che ospiterà al suo interno un centro di produzione, un negozio digitale e un centro di eccellenza per la trasformazione digitale e il marketing; un investimento di mezzo miliardo di euro in 5 anni e la creazione di 2.700 posti di lavoro.

L’idea alla base dell’iniziativa di BAT è la creazione di un luogo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di linee di prodotto a potenziale rischio ridotto e per la terapia sostitutiva della nicotina: proprio per questo motivo circa un terzo della forza lavoro ipotizzata sarà rappresentata da specialisti di discipline STEM.

Anche l’edificio che ospiterà l’innovation hub è in linea con le finalità del progetto con l’idea di essere una struttura a impatto zero di carbonio: il completamento della prima parte del progetto è atteso per maggio 2022.