Belluno presenta Urban Hub per l’incontro fra persone e tecnologia

Il Comune di Belluno presenta un nuovo spazio dedicato all’incontro fra tecnologia e persone: si chiama Urban Hub ed è un progetto frutto della riqualificazione e rigenerazione urbana dell’ex ospedale di Belluno; “rigenerazione non significa solo restaurare gli edifici, ma anche proporre una chiave interpretativa per ridare una nuova vita a luoghi altrimenti spenti o poco interessanti” ci tiene a sottolineare l’Assessore all’urbanistica del comune di Belluno, Franco Frison.

In quest’ottica il nuovo Urban Hub presenterà una serie di spazi strutturati in aule studio, una sala conferenze e aree di coworking dove ospitare talenti e tecnologia ma anche formazione, ad esempio, corsi STEM dedicati ai bambini e a chi vuole approfondire le materie scientifiche e tecnologiche e grazie anche all’Anci e al bando “Fermenti in Comune” sarà possibile arricchire le varie attività per famiglie e bambini.

Inoltre l’Urban Hub con la collaborazione del Consorzio Bim Piave, entra a pieno titolo nella rete di palestre digitali, l’insieme di luoghi destinati alla diffusione e all’accrescimento di competenze digitali come già realizzato sul territorio a Borgo Valbelluna.