Bergamo, filo diretto Sindaco/cittadini con il servizio System Alert

Da marzo scorso il Comune di Bergamo ha attivato “Alert System”, un capillare servizio d’informazione telefonica per comunicare notizie di pubblica utilità che aiutino a gestire questa situazione di emergenza coronavirus. Numeri utili, comportamenti consigliati, aggiornamenti sulla situazione in città: la voce registrata è quella del Sindaco Giorgio Gori, che si mette quindi in contatto con tanti cittadini (che magari non usano strumenti digitali) e condivide con loro informazioni essenziali in queste settimane in cui siamo costretti a limitare i nostri spostamenti e a districarci tra tante disposizioni.

Il servizio è stato messo a disposizione gratuitamente per tutto il 2020 dalla società Comunica Italia Srl. Il Comune di Bergamo lo ha confermato per il 2021. La telefonata raggiunge tutti i numeri della città presenti sull’elenco Pagine Bianche, ma è possibile segnalare il proprio numero per chiedere di essere destinatari di queste particolari comunicazioni.

Fonte: Comune di Bergamo