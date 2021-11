Bianco: da Mattarella sempre ascolto e sostegno

“Nel capo dello Stato Anci ha sempre trovato ascolto, comprensione, incoraggiamento e sostegno. Tanto piu’ in una fase in cui i sindaci hanno combattuto contro la pandemia. La ringraziamo dal profondo del cuore”. Così il presidente del consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco, aprendo a Parma la 38esima assemblea dell’Associazione.

“L’assemblea si svolge in un momento importante per la vita del Paese e dei Comuni. Oggi abbiamo finalmente la possibilità, dopo anni di spending review e tagli spesso ingiusti e squilibrati verso le autonomie locali, di usare le risorse in arrivo per il rilancio del nostro Paese e varare quei cambiamenti indispensabili per una stagione di crescita, sviluppo ed efficienza. Una vera e propria rigenerazione è possibile, non cogliere l’opportunità sarebbe un peccato mortale”.

“C’è un dialogo costante con esponenti del governo e in particolare con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: sull’indennità dei sindaci sulla ineleggibilità, sulle regole e la responsabilità, sulla reputazione, sulle dotazioni umane. Ci sono impegni e proposte, speriamo dal profondo del nostro cuore diventino presto norme”. Così ha concluso il suo intervento il presidente del consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco.