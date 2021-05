Bologna, a settembre il campionato del mondo dei robot

Dal 6 all’11 settembre prossimi Bologna ospiterà la ‘Smart city robotics challenge’ (SciRoc challenge) un evento aperto al pubblico, spiega l’Alma Mater di Bologna, tutti potranno partecipare, parlando coi team di ricercatori e sperimentando dal vivo l’interazione con i robot in gara.

Ci saranno robot camerieri e quelli pensati per il soccorso medico, ma anche robot che sistemano i prodotti sugli scaffali dei negozi o che guidano il carrello della spesa nei supermercati e robot capaci di parlare e capire la lingua dei segni.

La gara è finanziata dalla Ue nell’ambito del programma Horizon 2020 ed è organizzata della European robotics league (Erl), per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione della robotica e dell’intelligenza artificiale. Sono tre le tipologie di robot su cui si concentrano le sfide, quelli pensati per la vita quotidiana, quelli per impieghi in campo professionale e quelli dedicati alle situazioni di emergenza. L’evento sarà ospitato a Palazzo Re Enzo e sarà a cura dell’Ateneo di Bologna, della Fondazione Innovazione Urbana e della Fondazione Alma Mater, con il supporto del Comune, l’iniziativa andrà ad arricchire la piattaforma di Bologna Smart City.