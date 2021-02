Bologna, al via il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo scolastico “dinamico”

Avviato a Bologna il cantiere per la realizzazione del Polo scolastico “dinamico” progettato dalla Città metropolitana con l’obiettivo di dare una risposta flessibile alle future esigenze didattiche o per offrire spazi temporanei a istituti oggetto di interventi di manutenzione importanti. Il nuovo Polo sorgerà in via Zacconi, nell’area adiacente al Liceo Copernico, sarà suddiviso per unità didattiche (costituite da multipli di 5 classi per ospitare una sezione completa) che potranno essere collegate “dinamicamente” tra loro per realizzare dimensioni variabili a seconda delle esigenze e potrà essere utilizzato anche da più scuole contemporaneamente mantenendo, comunque, la propria autonomia e indipendenza.

“La costruzione di una nuova scuola, ha commentato il sindaco Virginio Merola, è un momento importante in questa fase così difficile, la flessibilità di questo nuovo spazio offrirà la possibilità di fornire risposte efficaci alle famiglie del territorio.” L’edificio, con innovativa struttura antisismica in legno e acciaio, sarà costruito con il più alto grado di compatibilità ambientale e di comfort e potrà ospitare 1000 persone tra studenti e studentesse, docenti e personale scolastico”.

Una pianta ad ‘L’ costituita da 3 blocchi uguali collegati tra loro e da ampi spazi comuni e di distribuzione, al piano terra si collocheranno i laboratori, la biblioteca e gli uffici, mentre ai due livelli superiori le aule. Il blocco di cerniera/snodo, comprenderà gli spazi collettivi: atrio principale di ingresso, sala conferenze e uffici. Complessivamente la realizzazione comprenderà:30 aule (dimensionate per poter ospitare fino a 29/30 alunni per complessivi 900 studenti); 7 laboratori; una biblioteca; uno spazio per uso collettivo; uffici e locali accessori.

La costruzione del Polo Dinamico è tra le opere previste nel Piano Operativo FSC 2014-2020 e il costo previsto di 8 milioni e mezzo di euro è interamente finanziato dal cosiddetto Patto per Bologna metropolitana con fondi FSC.

Fonte: Comune di Bologna