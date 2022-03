Bologna lancia il piano di innovazione digitale 2022-2024

Il Comune di Bologna lancia il piano di innovazione digitale che l’Amministrazione intende perseguire nel biennio 2022-2024 e al cui interno figurano sostanziali novità fra queste, la presentazione di una nuova piattaforma informatica in grado di consentire ai cittadini di avere informazioni in tempo reale sulla mobilità e la situazione delle arterie stradali in considerazione del traffico e dei cantieri.

Non solo, il sistema permetterà anche di remunerare i comportamenti virtuosi nella fruizione dei servizi della città: i cittadini più virtuosi potranno infatti accumulare punti su un’efficace raccolta differenziata, un utilizzo morigerato dell’energia, un impiego preponderante dei mezzi pubblici o sul rispetto del Codice della Strada con l’assenza di contravvenzioni. L’obiettivo è quello di risparmiare risorse e agevolare il mantenimento del territorio riconoscendo premialità basate su sconti targati Tper, Hera o Bologna Welcome, vi sarà inoltre grande attenzione per l’inclusione digitale con la nascita di iniziative per aiutare le persone resistenti alla tecnologia. Il riconoscimento, promosso dal Politecnico di Milano, viene assegnato ai migliori progetti per la digitalizzazione in ambito pubblico.

Il Comune di Bologna ha ricevuto anche il Premio Agenda Digitale 2021, l’iniziativa promossa dall’Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano che assegna tali riconoscimenti per valorizzare e diffondere le buone pratiche di digitalizzazione. Il Comune è risultato vincitore della categoria Agende Digitali degli Enti Locali con il progetto Nuova rete civica, che ha l’obiettivo di realizzare la “Casa digitale del cittadino”, un unico punto d’accesso attraverso il quale il cittadino può controllare e aggiornare i propri dati, accedere a servizi integrati della PA e ricevere segnalazioni e notifiche rispetto al profilo di interesse. Pensato in un’ottica di territorio metropolitano, il nuovo sito del Comune di Bologna è online dall’1 luglio 2021, il progetto è stato realizzato grazie ai finanziamenti del PON Metro-Asse 1 Servizi Digitali.

“Il premio al progetto nuova rete civica è davvero una grande soddisfazione che ci riempie di orgoglio, è il commento dell’Assessore all’Agenda digitale e uso civico dei dati Massimo Bugani, la gestione informatica del comune di Bologna è un’eccellenza e il mio ringraziamento va a tutto il dipartimento di agenda digitale che ogni giorno si impegna per confermarsi a questi livelli, sono queste basi solide che ci consentono di osare con i progetti di innovazione che abbiamo in cantiere e che realizzeremo nei prossimi mesi”.