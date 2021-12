Bologna si candida a guidare i Comuni SprecoZero

Bologna punta a prendere le redini di SprecoZero.net, la rete nazionale degli enti territoriali nata per condividere, promuovere e diffondere le buone pratiche utili nella lotta agli sprechi in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e l’Anci. A questo obiettivo sta lavorando l’assessore comunale all’Agricoltura e all’agroalimentare, Daniele Ara. “Ultimamente è Monte San Pietro a guidare questa rete di una cinquantina di Comuni in tutta Italia che lavorano sullo spreco zero- ricorda Ara- che è complementare alla promozione dell’agricoltura e del prodotto di qualità, nel senso di sprecare meno e spendere meglio per prodotti di qualità”.

In questo avvio di nuovo mandato “sto proponendo all’amministrazione che questa rete venga presieduta dal Comune di Bologna. E’ una rete dove ci sono città importanti e anche alcune Regioni, non che Monte San Pietro non lo sia- continua Ara- però non ha i mezzi per presiedere un progetto di questo tipo e pertanto riteniamo, in accordo con loro, che il passaggio al Comune di Bologna dell’organizzazione di questa rete avrebbe un suo valore”, ad esempio considerando che proprio a Bologna è nato il progetto Last minute market (fondatore della rete insieme al Comune di Sasso Marconi) e che potrebbe essere meglio valorizzato il rapporto con l’Università.

Nel frattempo, “nei prossimi giorni incontrerò i mercati agricoli convenzionati”, segnala Ara, perché la loro gestione resterà in capo al settore Commercio, ma “io avrò il compito di valorizzarli dal punto di vista culturale e della promozione”: questo perchè “non si tratta solo di esperienze di vendita, ma di aziende locali che hanno dietro tutto un portato di conoscenza e spesso anche di tradizione”.