BookCity Milano 2020, partita l’edizione in streaming del festival letterario

La manifestazione dedicata a libri ed editoria, quest’anno propone 500 eventi online abbandonando le piazze e scegliendo la rete come centro dell’incontro con gli appassionati. Gli eventi trasmessi in live streaming sul sito della manifestazione saranno incentrati sull’emergenza ambientale e la parità di genere. Il programma è disponibile nella sezione dedicata di Book City ed abbraccia diversi contenuti e varie sensibilità grazie anche all’apporto del lavoro di università e accademie, con ben 43 eventi che si svolgeranno nell’Università Statale di Mi lano.

“Il legame tra Bookcity e la città di Milano è sempre stato forte e, paradossalmente, in questa nuova edizione online lo è ancora di più in virtù di un modello allargato nel tempo e nello spazio urbano”, ha dichiarato l’ass. alla Cultura F. Del Corno. Grazie al progetto ‘La lettura intorno’, durante tutto l’anno, Bookcity promuoverà la condivisione della lettura nei diversi quartieri della città, aiutando a scongiurare il rischio di impoverimento culturale cui questa situazione può portare se non opportunamente presidiata. Bookcity aderisce anche al palinsesto cittadino ‘I Talenti delle Donne’, connettendosi alla programmazione culturale promossa dal Comune di Milano e rafforzando così il senso di identità cittadina. L’edizione 2020 si apre, infatti, con la lectio magistralis della scrittrice Zadie Smith. L’ampio respiro dato alla dimensione internazionale del programma ha costituito uno dei tasselli fondamentali del riconoscimento, da parte dell’ UNESCO, di Milano quale City of Literature.

Il giovedì di BookCity Milano è dedicato, da sempre, agli incontri per le scuole e in un anno difficile come quello che si sta vivendo. Così BookCity per le Scuole diventa più che mai un punto di riferimento per una riflessione sulle trasformazioni dell’universo scolastico e sui nuovi modelli didattici. Ed è proprio da questa consapevolezza che è nato, in collaborazione con BookCity Università, il progetto “Lezioni milanesi”. Una serie di lezioni tenute da docenti degli atenei cittadini dedicate agli studenti di diverse fascia d’età, da utilizzare liberamente (a partire da dicembre 2020, su www.bookcitymilano.it). Ma BookCity non ha dimenticato il pubblico dei più piccoli ai quali si rivolge con numerose iniziative e proposte ed è anche attenta al segmento sociale dei meno fortunati, ad essi dedica una serie d’iniziative previste nel palinsesto di BCM per il Sociale”.

#BCM2020 si concluderà domenica 15 novembre alle 20.00 con un appuntamento del focus #terranostra “Terra, comunità di destino” a casa di Edgar Morin, uno degli intellettuali più prestigiosi del nostro tempo che, grazie alla sua formazione interdisciplinare, ci aiuterà a riflettere sulla necessità impellente di eliminare ogni steccato culturale. L’evento sarà celebrato anche attraverso il progetto “La radio tra le righe” di Radio3, che dedicherà un’intera puntata alla manifestazione: domenica alle 20.30. Programma e dirette streaming sul sito www.bookcitymilano.it

Fonte: Comune di Milano