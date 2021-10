Bordeaux e Valencia Capitali Europee del Turismo Intelligente 2022

Bordeaux (Francia) e Valencia (Spagna) sono state selezionate come vincitrici del concorso 2022 Capitale Europea del Turismo Intelligente, in seguito alla riunione della Giuria Europea tenutasi a Bruxelles il 26 ottobre. Le due vincitrici riceveranno il premio ufficiale alla Cerimonia di Premiazione che si terrà il 16 novembre durante la cena di gala del Forum europeo del turismo, un evento organizzato dalla Presidenza Slovena del Consiglio dell’UE insieme alla Commissione Europea.

n totale, hanno partecipato al concorso 30 città di 16 paesi, 7 delle quali sono state invitate a presentare la loro candidatura di fronte alla Giuria Europea. Bordeaux e Valencia hanno impressionato particolarmente la Giuria Europea non solo per i loro notevoli risultati in tutte e quattro le categorie del concorso, ma anche per gli straordinari programmi di attività che intendono implementare nel 2022 e per la loro capacità di fungere da modello per le altre città.

La Capitale Europea del Turismo Intelligente è un’iniziativa UE, attualmente finanziata nell’ambito del programma COSME. Si basa sull’esperienza di successo dell’Azione Preparatoria proposta dal Parlamento Europeo e attuata dalla Commissione Europea. Ha lo scopo di contribuire ad accrescere la visibilità dell’Europa come destinazione del turismo intelligente e favorirà la creazione di una piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche turistiche tra le città europee.

Riconosce le prestazioni eccezionali delle città europee come destinazioni turistiche in quattro categorie: Accessibilità, Sostenibilità, Digitalizzazione, Patrimonio culturale e creatività.

Le due Capitali Europee del Turismo Intelligente riceveranno nel 2022 supporto per la comunicazione e il branding, che includerà un video promozionale, una scultura appositamente costruita per il loro centro città e delle azioni promozionali su misura pensate per accrescere la visibilità delle città premiate e aumentare il numero di visitatori.