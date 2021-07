Borghi animati, online le affascinanti leggende sulle ‘Creature misteriose’

“Esiste un paese dove in ogni borgo, se guardi con curiosità puoi vedere storie e leggende prendere vita animandosi. Sei pronto a conoscere le misteriose creature che lo popolano?” Inizia così il viaggio di Creature Misteriose, il primo dei 4 video realizzati dall’hub creativo That’s Motion, grazie al contest lanciato dal Ministero della Cultura con Invitalia, per la promozione del turismo lento alla scoperta dei borghi italiani attraverso una modalità originale e innovativa.

Mostri, draghi, santi e principesse animano i borghi di Orta San Giulio, la piccola isola in provincia di Novara dall’atmosfera sospesa, dove i santi trasformano i mantelli in imbarcazioni e combattono mostri spaventosi, il borgo molisano di Termoli sulle cui sponde giace un drago dispettoso, e ancora il lago di Como, ad Argegno in cui un raro esemplare di Lariosauro, un enorme rettile ricoperto di squame rosse, riemerge dalle acque. Le creature misteriose popolano i borghi marinari di Agropoli e Acitrezza: nel primo, in Campania, una principessa dalla pelle verde viene trasformata in ninfa dal Dio Nettuno, mentre nel piccolo borgo di pescatori siciliano il ciclope Polifemo, la creatura mostruosa dotata di un solo occhio, si scaglia in una furiosa lotta contro Ulisse.

“Anche in questa estate, come nella scorsa, stiamo assistendo a una voglia di viaggiare nei luoghi meno conosciuti d’Italia, nelle aree interne e nei borghi. Il ministero promuove queste forme di turismo culturale di prossimità anche attraverso un progetto che vede protagonisti gli artisti”. Lo ha detto il Ministro della cultura, Dario Franceschini, che ha proseguito ricordando che “I Borghi sono una risorsa fondamentale per il Paese, per questo, nel Recovery Plan, ho chiesto risorse pari a 1 miliardo di euro per tutelarli insieme all’edilizia rurale”.

Il video Le creature misteriose – I Borghi animati è visibile sul canale YouTube del MiC a questo link: https://youtu.be/ZHtORHk4eo4. Scopri le storie su: https://cultura.gov.it/borghianimati

“I Borghi Animati: l’Italia come non l’avresti mai immaginata” è il progetto vincitore di Viaggio in Italia, il contest lanciato dal Ministero della Cultura, in collaborazione con Invitalia, per promuovere il turismo lento e di prossimità nei borghi italiani, attraverso una modalità di racconto digitale e innovativa. Il progetto – a cura dell’hub creativo piacentino That’s Motion – è stato selezionato da una commissione cha ha raccolto oltre 1.200 proposte. Le illustrazioni, realizzate da 20 autori tra i più attivi della scena italiana, prendono spunto da leggende, storie antiche e tradizioni popolari legate a ciascun territorio. Un viaggio digitale che, attraverso opere statiche e animate, sui profili social e negli spazi digitali del MiC proporrà agli internauti percorsi inediti tra i borghi italiani durante tutta l’estate.