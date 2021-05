“Borghi digitali”, il progetto che aiuta le imprese locali

Il progetto ‘Borghi Digitali’, lanciato da eBay e Confcommercio per aiutare le imprese locali ad aprirsi al mercato digitale, continua la sua crescita anche nel 2021. Sei i borghi coinvolti nella nuova edizione: Spilimbergo (Pn), Bellagio (Co), Caorle (Ve), Assisi (Pg), Ruvo di Puglia (Ba) e San Giovanni in Fiore (Cs). A essi si aggiungono i tre borghi (Borgo San Lorenzo e Sansepolcro in Toscana, e Norcia in Umbria) già presenti, per un totale di nove borghi sull’intero territorio nazionale e la partecipazione di oltre 140 imprese locali. Alle attività aderenti all’iniziativa, eBay e Confcommercio hanno offerto un corso di formazione di 35 ore per ogni esercente tramite il quale ciascun partecipante è stato seguito nell’apertura di un canale online e ha appreso le strategie per cogliere tutte le opportunità dell’eCommerce. I negozi e le storie di questi territori sono ospitati in una vetrina dedicata su eBay, dove gli utenti possono scoprire la grande varietà di prodotti e di eccellenze locali che queste attività offrono. Obiettivo del progetto, aiutare le attività offrendo uno strumento in più per raggiungere nuovi acquirenti, in un’ottica in cui entrambe le dimensioni, fisica e digitale, contribuiscano al successo del business. Grazie alla partnership tra eBay e Confcommercio, i negozianti possono raggiungere ora un bacino di utenti che su eBay conta oltre 6,6 milioni di acquirenti in Italia e 187 milioni nel mondo. L’online vuole infatti essere il motore che supporta le imprese locali nel rilanciare la dimensione fisica, continuando così a tenere vivi i propri territori. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio, tra il 2012 e il 2020 è proseguito il processo di desertificazione commerciale delle città italiane, con oltre 77mila attività di commercio al dettaglio e quasi 14mila imprese di commercio ambulante in meno (-14% circa), e la pandemia da Covid-19 ha contribuito ad acuire questa tendenza. Nel 2021, infatti, solo nei centri storici dei 110 capoluoghi di provincia e altre 10 città di medie dimensioni, il numero di imprese di commercio al dettaglio rischia di ridursi del 17,1%.

”Siamo orgogliosi di continuare questo importante percorso intrapreso con Confcommercio per digitalizzare i borghi italiani. Quello che il progetto vuole promuovere è un approccio di integrazione vincente tra online e offline, una visione di lungo periodo grazie alla quale l’eCommerce diventa una risorsa in più per le attività commerciali per andare oltre i confini locali, e farsi conoscere in Italia e nel mondo” afferma Alice Acciarri, General Manager di eBay in Italia e Spagna. ”Le eccellenze che questi borghi custodiscono sono un patrimonio molto importante che va valorizzato. Per questo vogliamo promuovere un’idea di Borgo del futuro, dove tradizione e innovazione digitale concorrano al successo di questi territori”.