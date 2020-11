Brescia, firmato accordo da 85 milioni per bonifica del sito Caffaro

E’ stato firmato l’accordo di programma tra Stato, Regione Lombardia e Comuni per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Caffaro di Brescia. Un piano da 85 milioni di euro per la messa in sicurezza che rappresenta “Un accordo di programma significativo a livello locale e nazionale, ha affermato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che non è il primo ma non dovrà essere l’ultimo. Nel corso di quest’anno abbiamo impegnato quasi un miliardo di euro, dalla Lombardia alla Sicilia stiamo trovando delle risposte”.

“Il Consiglio dei ministri, ha aggiunto Costa, sta lavorando al disegno di legge ‘Terra mia’, affinché non si arrivi più a siti di interesse nazionale. Poniamo un blocco con una legge che serve a questo, siamo felici di firmare questi accordi di programma ma vorrei che in futuro non se ne firmassero più. Mai più siti di interesse nazionale e il disegno di legge ‘Terra mia’ serve a dire basta. La pianificazione e l’industria non potranno più non tener conto dell’interesse ambientale”.

Fonte: Ministero dell’Ambiente