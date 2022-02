Brunetta: “Le pratiche burocratiche saranno tracciabili”

“Nel 2022 100mila persone saranno assunte nella Pubblica amministrazione e miglioreranno la nostra Pa, rendendola più giovane, gentile e preparata. Presto ci sarà più trasparenza. Possibile che oggi possiamo tracciare un pacco che ordiniamo online, ma non riusciamo a sapere a che punto è una pratica? Io vorrei che fosse tutto tracciabile come avviene con Amazon, con il pacco che ci arriva a casa. E non voglio sapere soltanto dov’è il pacco, ma anche chi è il responsabile del procedimento. Tra qualche mese tutto questo sarà legge e diventerà possibile”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervistato da Monica Setta a “Il Sorpasso” su Rai Isoradio.

“La Pubblica amministrazione è per tutti. Lavoro perché sia efficiente, dalla parte delle famiglie e delle imprese. La Pubblica amministrazione non è un grazioso regalo: è il nostro ospedale, la nostra scuola, il nostro poliziotto, il nostro burocrate di fiducia. La Pa siamo noi” ha dichiarato Brunetta.

Fonte: Ministero per la Pubblica Ammnistrazione