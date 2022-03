Brunetta presenta Capacity Italy alla Conferenza unificata

“E’ dal 2011 che la Commissione europea ci invita, nel quadro delle Raccomandazioni specifiche per Paese del semestre europeo, a rafforzare la capacità amministrativa, migliorando efficienza e competenze delle nostre amministrazioni. Il nostro Governo ha perseguito questi obiettivi nel quadro del Pnrr e nel nuovo ‘alfabeto’ della Pubblica amministrazione: abbiamo riformato l’accesso, prodotto buona amministrazione con le semplificazioni, investito sul capitale umano, consapevoli che la transizione amministrativa è la premessa per la transizione digitale ed ecologica”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, incontrando a Bruxelles il Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni.

“Oggi pomeriggio presenteremo a Regioni ed enti locali in Conferenza unificata la piattaforma di assistenza tecnica ‘Capacity Italy’, con cui Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale metteranno a disposizione dei soggetti attuatori del Pnrr un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione”, ha annunciato Brunetta.”La piattaforma – ha spiegato il ministro – è uno strumento immediatamente operativo che può evolvere da strumento di assistenza tecnica e progettuale a meccanismo di capacity building, con un impatto strutturale e duraturo sulla crescita della capacità amministrativa. E’, di fatto, un catalizzatore non solo dell’attuazione del Pnrr, ma dell’intera riforma della Pubblica amministrazione. Per costruire la nuova Italia dentro la nuova Europa”.