Brunetta: “Sogno uno Stato che prenda per mano cittadini e imprese”

“Sogno una Pubblica amministrazione che stia dalla parte di 60 milioni di italiani, sogno uno Stato che prenda per mano i cittadini e gli imprenditori, che non li vessi, che risponda alle loro richieste e ai loro bisogni”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo all’evento online “Il cambiamento della Pa”, promosso dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università Bocconi. E ha aggiunto: “Sogno di tornare a vedere i ‘volti della Repubblica’, come li ha chiamati il presidente Mattarella, finalmente sorridenti: medici, insegnanti, forze dell’ordine, impiegati. Si può realizzare? Io sono convinto di sì”, ha aggiunto il Ministro. “C’e’ l’Europa che ha prodotto il Next Generation Eu, c’e’ il Piano nazionale di ripresa e resilienza, c’è un presidente del Consiglio come Mario Draghi, che ha messo la sua enorme credibilità a disposizione di tutti. Questa è la bellezza della politica, di essere un civil servant. E’ il momento dell’Italia”, ha concluso.