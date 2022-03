Bruxelles, 17 e 18 marzo Forum sulla Coesione

Il 17 e 18 marzo si terrà a Bruxelles, in modalità ibrida, l’VIII° Forum sulla coesione, l’evento rappresenta un’opportunità per riflettere con le parti interessate su come la coesione, agendo insieme ad altre politiche dell’UE, possa migliorare il benessere dei cittadini europei sullo sfondo della globalizzazione, delle nuove disparità legate alle transizioni verde e digitale e delle sfide demografiche.

L’VIII Relazione sulla coesione, pubblicata il 9 febbraio dalla Commissione europea, contribuirà ai dibattiti che si terranno nel corso del Forum, dalla relazione emerge come la politica di coesione abbia fornito un sostegno necessario agli Stati membri, alle autorità regionali e locali durante la recessione economica e la crisi Covid-19, e come abbia contribuito a ridurre le disparità territoriali e sociali tra le regioni dell’UE. Il fondo dedicato alla coesione è aumentato dal 34% al 52% dei finanziamenti pubblici totali e si stima che, grazie ai finanziamenti della politica di coesione, entro il 2023 il PIL pro capite delle regioni meno sviluppate sarà più alto del 5%.

I nuovi programmi della politica di coesione 2021-2027, saranno dedicati a investimenti nelle regioni, in corerlazione ai fondi del pacchetto NextGenerationEu. La partecipazione all’evento è su invito, ma il Forum sarà trasmesso in streaming su Youtube sul sito web dell’8° Forum di Coesione. I partecipanti, sia online che in loco, avranno accesso a 2 discorsi chiave, 3 tavole rotonde e 3 sessioni parallele su questioni relative alla ripresa post-pandemica dell’Europa e al futuro della politica di coesione dell’UE. I livestream e le registrazioni di tutte le sessioni plenarie saranno disponibili in inglese sul sito dedicato all’evento CohesionForum. Per informazioni sui contenuti: cohesionforum@ec.europa.eu. Segui l’evento https://cohesionforum.tw.events/