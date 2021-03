Cagliari, 2° Forum Strategico: Fai uno scatto per la tua Città!

La Città Metropolitana di Cagliari organizza il 5 marzo 2021 il 2° Forum Strategico aperto alla cittadinanza previsto nel percorso di pianificazione strategica avviato a settembre 2019. L’evento, che si terrà in forma di di webinar, da un lato è volto a presentare il Documento Strategico Preliminare approvato dal Consiglio Metropolitano e dai Sindaci a fine dicembre 2020, e quindi la struttura degli obiettivi che guideranno lo sviluppo del territorio nei prossimi anni; dall’altro ha l’intento di dare il via ai Living Labs, i sei eventi di co-progettazione in cui gli attori rilevanti del territorio lavoreranno insieme per definire le caratteristiche essenziali delle proposte di sviluppo.

In preparazione al Forum, la Città Metropolitana lancia ‘Fai uno scatto per la Città!’, l’evento che fa fare uno scatto in avanti al territorio e una nuova fase di pianificazione: una raccolta di foto e brevi video realizzati dai cittadini sul tema ‘l’identità della Città Metropolitana’. Le foto dei luoghi, dei simboli e delle persone che fanno dei 17 Comuni un’unica entità saranno raccontati in apertura del Forum.

Il webinar è aperto a tutta la cittadinanza, che potrà intervenire attivamente tramite la chat della piattaforma e rispondere alle domande che saranno poste dal moderatore nel corso dell’evento. In forma di tavola rotonda si alterneranno interventi e contributi da parte degli stakeholder del territorio sulle tematiche chiave che saranno approfondite nei Living Labs.

“Questo forum è stato concepito come una sperimentazione di confronto interattivo diretto con i cittadini, nel quale i partecipanti potranno interagire con gli esperti in tempo reale e contribuire attivamente al processo di pianificazione dello sviluppo del territorio”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Strategica Umberto Ticca. “La pandemia ci ha costretti ad adattare la redazione del piano strategico alle nuove esigenze in termini di modalità partecipative – aggiunge – e dunque anche a innovare i nostri strumenti come pubblica amministrazione”.

Foto e video possono essere inviati all’indirizzo e-mail pianostrategico@cittametropolitanacagliari.it.

Link per partecipare al Forum: http://bit.ly/2ForumStrategicoCittametroca