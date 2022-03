Cagliari aderisce alla Carta di Firenze sulla pace e l’unità dei popoli

Il Sindaco Paolo Truzzu, a Firenze per il Forum del Mediterraneo promosso dal Sindaco Dario Nardella, ha siglato la Carta di Firenze insieme a 60 vescovi e altrettanti sindaci di 20 Paesi del Mediterraneo. Dopo 3 giornate di lavori, sindaci e vescovi hanno sottoscritto un documento unitario per fare del Mediterraneo un luogo di pace, di dialogo interculturale e interreligioso e di cooperazione per la crescita economica.

“È stata una giornata importante, perché per tutti è stato chiaro, alla luce delle tristi notizie che arrivano dall’Ucraina, che la pace non è un fatto scontato, ha affermato il Sindaco Truzzu, e soprattutto bisogna lavorare per ridurre il divario tra la sponda Nord e la sponda Sud del Mediterraneo. Solo attraverso la crescita economica e la cooperazione, nel rispetto delle tradizioni di ognuno, la promozione della cultura e della formazione, è possibile offrire alle persone che si affacciano sul Mediterraneo un’opportunità concreta di lavoro e speranza. È stato un piacere condividere quest’esperienza con il nostro arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Baturi, che testimonia ancora una volta la centralità di Cagliari nel Mediterraneo”, ha concluso il primo cittadino.