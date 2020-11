Cagliari, attivato il servizio di certificazioni anagrafiche presso le tabaccherie

In questo momento di generale difficoltà riconducibile alla pandemia in corso, il Servizio Demografico del Comune di Cagliari ha ritenuto di venire incontro ai cittadini facilitando il ricorso alle prestazioni anagrafiche.

In tal senso La Giunta Comunale nella seduta del 14 Ottobre ha deliberato di attivare, con la Federazione Italiana Tabaccai e la Novares S.p.A., il servizio di rilascio delle certificazioni anagrafiche presso tabaccherie della Città.

Potranno essere richiesti, al costo di 2 euro, certificati di residenza, stato di famiglia e plurimi; i tabaccai, prima di emetterlo, chiederanno una serie di informazioni, come ad esempio, gli estremi del documento di identità se il certificato riguarda un’altra persona e la firma dell’utente sul documento per la privacy.

Cagliari è il primo comune della Sardegna e tra i primi in Italia ad attivare tale iniziativa, e così si faciliterà la vita ai cittadini, che potranno scegliere se rivolgersi direttamente agli uffici del Comune o alla tabaccheria più vicina.

Si partirà venerdì 6 novembre in via sperimentale con 15 tabaccherie dislocate nei diversi quartieri della città che esporranno l’apposita locandina e se il periodo di prova darà un esito positivo e gradito, il servizio sarà esteso in modo da coprire il territorio cittadino.

E’ un’iniziativa pensata per chi ha difficoltà o semplicemente poco tempo per recarsi presso gli uffici comunali, e la scelta verso le tabaccherie nasce dal fatto che le stesse sono già dotate di sistemi informatici che consentono questo tipo di servizio.