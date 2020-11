Cagliari, contro la violenza sulle donne parte il progetto Feminas

Cagliari è pronta a ricevere le proposte per la messa a punto di un calendario condiviso di eventi relativi al progetto “Feminas, Cagliari contro la violenza”, la scadenza per aderire è stata fissata alle ore 14.00 del 13 novembre 2020. Gli interessati a partecipare dovranno inviare la propria adesione, secondo lo schema allegato all’Avviso pubblico, via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

Il Servizio per le Pari Opportunità raccoglierà le adesioni che perverranno e predisporrà un calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cagliari, sui portali collegati e sui canali social istituzionali. Le iniziative saranno organizzate nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la salute pubblica e in ogni caso senza alcuna responsabilità e onere per il Comune pertanto tutti gli interessati sono invitati a privilegiare forme di eventi a distanza e/o su piattaforme digitali. Per richieste di informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una mail all’indirizzo: cristina.caddeo@comune.cagliari.it

Fonte: Comune di Cagliari