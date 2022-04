Cagliari, dal 12 al 15 maggio “ProssimaMente” la scuola intorno a noi

Per 4 giorni l'insegnamento lascia i banchi e apre le porte alla città di Cagliari, ai luoghi e alla gente, per diventare parte integrante di essa; l'iniziativa illustrata in conferenza stampa alla presenza del Sindaco Paolo Truzzu