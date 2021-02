Cagliari lancia Call for Ideas per accogliere idee di sviluppo

La Città Metropolitana di Cagliari lancia Call for Ideas, un’iniziativa per coinvolgere cittadini e organizzazioni nella presentazione di idee di sviluppo che potranno entrare a far parte dell’Agenda Strategica Operativa, il documento che definirà le principali progettualità per lo sviluppo del territorio metropolitano nei prossimi 10 anni. Le proposte più originali, innovative e all’insegna della sostenibilità si aggiungeranno a quelle emerse nella precedente fase partecipativa e saranno analizzate durante i Living Labs. Nel corso dei 6 imminenti laboratori di co-progettazione in programma, i principali portatori di interesse del territorio lavoreranno con gli esperti della Città Metropolitana per elaborare le proposte da presentare alla Conferenza dei Sindaci e al Consiglio Metropolitano.

“E’ doveroso che un documento importante come il Piano Strategico, principale strumento di pianificazione della Città Metropolitana, sia aperto alla partecipazione di cittadini e portatori di interesse”, spiega il delegato alla Pianificazione e Sviluppo Locale Umberto Ticca. “Con questa iniziativa mettiamo in pratica un principio fondamentale su cui si basa la nostra azione: la politica ascolta i cittadini”, aggiunge Ticca. Per maggiori informazioni consultare la sezione LIVING LABS: CALL FOR IDEAS sul sito istituzione della Città Metropolitana di Cagliari. E per presentare la tua idea: https://it.surveymonkey.com/r/IdeePerLoSviluppo

Fonte: Comune di Cagliari