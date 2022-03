Cagliari riapre lo Sportello di supporto all’uso dei servizi digitali

A Cagliari riapre lo sportello di supporto all’utilizzo dei servizi digitali per i cittadini che consente alla cittadinanza di ottenere un aiuto per imparare ad usare i servizi digitali messi a disposizione dall’Ente: la difficoltà nell’uso delle nuove tecnologie impatta sulla loro efficacia che, pur funzionanti, sono del tutto inutili se non fruiti adeguatamente dalla popolazione.

L’iniziativa viene gestita direttamente da 8 tecnici del personale del cantiere Lavoras distribuiti su 3 sportelli cittadini: la formazione dei tecnici prevede la possibilità di supportare i cittadini su diversi argomenti fra cui l’attivazione dell’identità SPID, l’uso della PEC, della CNS e del fascicolo sanitario elettronico oltre a tutti i servizi online messi a disposizione dal Comune e dalle altre Pubbliche Amministrazioni. Gli sportelli sono aperti dalle 9 alle 12.30 e oltre agli sportelli viene messo a disposizione un call center al n. 0706778000, dalle 9.00 alle 13.00.

Tra i destinatari dello sportello sono previste diverse tipologie di utenza, dai pensionati che potranno accedere con SPID ai servizi dell’INPS alle persone che devono fare un’iscrizione online per partecipare ad un concorso o partecipare ad un bando; ma anche chi ha bisogno di supporto per effettuare un pagamento verso la pubblica amministrazione con il sistema pagoPA, o chi ha bisogno di accedere alla dichiarazione 730 o ancora aiutare i cittadini a riconoscere i tentativi di frode che arrivano alla loro casella di posta elettronica.

Oltre allo sportello al quale i cittadini potranno recarsi personalmente, previo appuntamento, viene messo a disposizione anche un call-center telefonico per ricevere maggiori informazioni su queste specifiche tematiche. Per agevolare il servizio di registrazione dello Spid bisogna presentarsi allo Sportello con: un indirizzo email personale configurato sul proprio smartphone; il proprio numero di cellulare (smartphone); un documento di identità in corso di validità e infine un documento per il riconoscimento digitale a scelta tra Tessera sanitaria attivata in farmacia e con il Pin cartaceo rilasciato in fase di attivazione oppure Carta di identità elettronica con il Pin di 8 cifre consegnato in fase di rilascio della carta.