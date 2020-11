Call per la segnalazione di buone pratiche nella Lotta al caporalato in agricoltura

​La Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Ufficio per l’Italia dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Commissione europea promuovono la call “Insieme per il lavoro dignitoso in agricoltura e nella lotta allo sfruttamento lavorativo – Call per la segnalazione e la proposta di potenziali buone pratiche”, per raccogliere e valorizzare interventi nel campo della tutela del lavoro dignitoso in agricoltura.

L’iniziativa si rivolge ad attori pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e sindacati che si sono distinti nella promozione del lavoro dignitoso e nella lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e mira a identificare potenziali buone pratiche per la tutela, la protezione e l’assistenza ai lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, che rispecchino uno o più interventi previsti dalle Azioni prioritarie del “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022”.

La scadenza per la segnalazione delle buone pratiche è fissata al 27 novembre 2020, entro questa data sarà necessario inviare una mail all’indirizzo tavolocaporalato@lavoro.gov.it per segnalare la propria buona pratica. In risposta, i partecipanti riceveranno un questionario e una guida per descrivere meglio l’iniziativa. Le iniziative segnalate saranno poi esaminate sulla base di criteri oggettivi, con l’obiettivo di identificare le buone pratiche.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali