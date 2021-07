Cambiamenti climatici, la Ue aggiorna la guida 2021-2027

La Commissione europea ha pubblicato una guida tecnica 2021-2027 su come proteggere i futuri progetti infrastrutturali dal cambiamento climatico. Lo si apprende da una nota della Commissione, che specifica che la guida stabilisce principi e pratiche comuni per l’identificazione, la classificazione e la gestione dei rischi climatici fisici durante la pianificazione, lo sviluppo, l’esecuzione e il monitoraggio di progetti e programmi infrastrutturali. Ciò per consentire agli investitori istituzionali e privati europei di prendere decisioni informate su progetti che sono considerati compatibili con l’Accordo di Parigi e gli obiettivi climatici dell’Unione europea e d’investire in infrastrutture che siano preparate per un futuro neutrale e resistente al clima. Le linee guida adottate soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione per diversi fondi dell’Unione come InvestEU, il Meccanismo europeo d’interconnessione (Eim), il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo di coesione (Fc) e il Fondo di transizione giusta (Ftj).