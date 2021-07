Campobasso presenta “il Cantiere della transizione”

“La proposta Cantiere della Transizione che abbiamo portato all’attenzione del Ministero riuscendo ad ottenere il finanziamento di 15 milioni di euro, ha spiegato il Sindaco Roberto Gravina, definisce la strategia con la quale l’Amministrazione vuole attivare processi di rigenerazione urbana e del tessuto economico e sociale nei quartieri di San Giovanni e Colle dell’Orso, toccando anche il quartiere di Vazzieri. Si tratta di una serie di interventi ed azioni che avranno lo scopo di ridurre il disagio abitativo e insediativo delle due zone incrementandone la qualità della vita. Tutti gli interventi e le azioni di supporto previste mirano a ottenere soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio-economico, per il miglioramento della coesione sociale e della vita dei cittadini, per l’arricchimento culturale e l’incremento della qualità delle strutture in essa presenti facendo coesistere innovazione e sostenibilità con le necessità economiche e ambientali. La scelta dell’area è stata determinata dalla presenza di situazioni di degrado sociale ed edilizio, inoltre con gli interventi presenti nel progetto si vuole completare il processo di rigenerazione urbana dell’intera città”.

Il progetto è risultato finanziabile nell’ambito del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) e con il Sindaco Roberto Gravina alla conferenza stampa erano presenti il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese, il dirigente del Comune di Campobasso, Giuseppe Antonio Giarrusso, e il Prof. dell’Università degli Studi del Molise, Stefano Panunzi. Il sindaco Gravina ha poi spiegato come particolare attenzione verrà posta ad assicurare la migliore connessione tra le varie zone della città, in particolare dove è maggiore la concentrazione di servizi dedicati ai cittadini, puntando sulla riduzione del traffico e dello stress, attuando i criteri della mobilità sostenibile così come definiti e individuati dal redigendo Pums e dai relativi piani di settore.

“Questo progetto è frutto di una collaborazione strategica tra istituzioni locali e associazioni, ha dichiarato il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese e farà da apripista a nuove forme di interazione che concorreranno a dare una svolta alla crescita del territorio, per il quale l’Università degli Studi del Molise continuerà a mettere a disposizione le proprie competenze”.

“Il Cantiere della Transizione, vuole proporre una nuova vision di crescita della città e dei quartieri di San Giovanni e Colle dell’Orso, ha aggiunto il Sindaco, abbiamo così definito un processo rigenerativo che, partendo dalla riqualificazione del nuovo cuore verde del Parco Scarafone, arrivi a garantire una migliore coesione sociale, un arricchimento culturale e nuove prospettive per l’area individuata”.