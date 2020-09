Capitale Italiana del libro 2021, bando del Mibact

La Direzione Generale per le Biblioteche del Mibact ha pubblicato il bando per la selezione della Città Capitale Italiana del libro per il 2021. Frutto di una intesa in Conferenza Unificata in cui sono state recepite diverse importanti proposte dell’Anci, il bando attua le previsioni dell’art. 4 della nuova legge sulla lettura, approvata dal Senato all’unanimità nel febbraio scorso.

La Città vincitrice, che riceverà un premio di 500.000 euro, sarà selezionata da una giuria di 5 esperti indipendenti, che valuteranno i progetti presentati dalle Città che intenderanno candidarsi. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 16 ottobre 2020. Il testo del bando e tutte le informazioni necessarie per partecipare sono disponibili sul sito della DG Biblioteche.

Fonte: Anci