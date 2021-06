L’esperienza progettuale della città candidate a Capitale Italiana della Cultura è un patrimonio che non deve essere disperso, poiché costituisce un capitale di esperienze positive nella pianificazione strategica a base culturale, nelle politiche culturali innovative per lo sviluppo territoriale e la coesione sociale. Un modello virtuoso che merita, oltre l’esito delle candidature, di essere valorizzato e incentivato a proseguire nel tempo.

Saranno questi i temi di confronto nell’appuntamento CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA. UN PATRIMONIO DI IDEE PER PROGETTARE IL FUTURO promosso da Federculture, che si svolgerà a Parma il prossimo 25 giugno 2021.

L’incontro che si svolgerà al Ridotto del Teatro Regio di Parma sarà interamente trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Federculture. Una giornata di dibattito al quale parteciperanno amministratori, sindaci, esperti e rappresentanti delle istituzioni culturali per approfondire diversi aspetti legati alla progettazione culturale, a partire dalle esperienze delle città che negli anni hanno partecipato alla selezione per la Capitale Italiana della Cultura. Una giornata ricca di testimonianze ed interventi tra i quali: Federico Pizzarotti, sindaco Comune di Parma; Andrea Cancellato, presidente Federculture; Lucia Borgonzoni, sottosegretario della Cultura; Mauro Felicori, assessore Cultura e paesaggio Regione Emilia Romagna; Agostino Riitano, direttore Procida Capitale Italiana della Cultura 2022; sindaci e assessori dei Comuni, già finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura, di Verbania; Cerveteri; Settimo Torinese; Volterra; Recanati; Pieve di Soligo; Trapani. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Parma e di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 e in collaborazione con Rete delle Città della Cultura-Fondazione Promo PA e Fondazione Teatro Regio di Parma. L’incontro sarà interamente trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Federculture